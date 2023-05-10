В Ингушетии озвучили промежуточные итоги рейтингового голосования

В частности, в регионе в рамках рейтингового голосования федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» свои голоса за объекты благоустройства отдали 26 380 человек, что составляет 47% от необходимого количества.

Отмечается, что при этом установленные федеральным центром показатели выполнили города Сунжа и Малгобек. Там собрано свыше 11 тыс. голосов, что составляет 120% от установленного показателя. На 54,8% план выполнил город Назрань, здесь в голосовании приняло участие 7028 человек. 34,1% у Малгобекского района — всего проголосовало 2056 человек, 31,1% у Карабулака — 1404 голоса, на 30,3% выполнили план в Сунженском районе, на 16,5% в Магасе, 13,2% в Джейрахском районе, 3,2% в Назрановском районе, там всего проголосовало 342 человека.

Напомним, 15 апреля в Ингушетии, как и во всех субъектах РФ, стартовало рейтинговое голосование на общероссийской платформе za. gorodsreda. ru, инициированное Президентом страны В. В. Путиным. Каждый желающий старше 14 лет может принять участие в этом проекте, перейдя по ссылке, выбрав свой муниципалитет и территорию, благоустройство которой он видит в первоочередном порядке.

В текущем году на голосование выставлены 53 общественные территории в 9 муниципальных образованиях. Города республики выставили на голосование по 9 общественных территорий, а районы — по две. В ходе голосования будет выбрано 39 общественных пространств. Данные территории будут включены в программу «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» на 2024 год.