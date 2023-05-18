Происшествие

В Ингушетии пенсионерке подбросили новорожденного ребенка

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Жители Сунжи обнаружили рядом с домом брошенного новорождённого ребенка в коробке, сообщил газете «Ингушетия» источник, знакомый с ситуацией.

«В правоохранительные органы поступило сообщение от 43-летнего жителя города Сунжа о том, что у ворот дома, в котором проживает пенсионерка 1938 г. р., стоит картонная коробка с новорожденным ребенком», — сказал собеседник.

Выехавшие на место инцидента правоохранители выяснили, что неизвестный на крыльце дома подложил картонную коробку с ребенком. Девочка была обернута в детское одеяло. Также найден пакет с детскими памперсами и бутылкой молока. Новорожденного ребенка на карете скоро помощи доставили в перинатальный центр в Назрани. Сейчас ищут того, кто подбросил младенца.

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