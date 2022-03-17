В Ингушетии планируется провести учредительное собрание Сунженского окружного казачьего общества

Стороны обсудили направления сотрудничества органов власти республики и казачьего общества, а также вопросы реализации государственной политики страны в отношении российского казачества, в том числе и в республике.

«В ближайшее время первые шаги в этом направлении будут сделаны. Это и экономическая поддержка казачьих обществ, и их становление в целом. В Ингушетии в числе первоочередных задач — проведение учредительного собрания Сунженского окружного казачьего общества, на котором выберут атамана округа. В дальнейшем будет рассматриваться вопрос о назначении его на определенную должность, для взаимодействия с исполнительной и законодательной властью республики. Последующая генерация идей и воплощение их в жизнь будет зависеть от людей, которые станут взаимодействовать с вновь избранным атаманом», — отметил Кузнецов.

Калиматов со своей стороны выразил надежду, что данная работа станет значительным шагом в развитии казачества в регионе.