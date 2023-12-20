Экспорт

В Ингушетии почти на 800% перевыполнили план по экспорту продукции

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Приоритетной задачей властей республики остается оказание поддержки компаниям при выходе на зарубежные рынки, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона.

«Работа уже дает свои плоды. Так, нам удалось экспортировать в этом году продукцию на $12,7 млн при плановом показателе $1,6 млн. Перевыполнение составило 794%. Основным экспортером является «Мукомольный комбинат» — ООО «Берс», который с начала года экспортировал в Ирак, Иран, Грузию, Афганистан около 24,7 тыс. тонн муки собственного производства», — отметил руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, благодаря правильным оперативным решениям по поддержке предприятий, экономика региона адаптируется в современных условиях работы. Внешнеэкономическая торговая деятельность осуществлялась в рамках реализации нацпроектов.

«Хочу отметить, что наши предприятия нацелены не только на импортозамещение, но и на торговлю с внешними партнерами. Для этого есть хорошие перспективы в агропромышленном секторе, который мы активно развиваем. Каждый год растут показатели производства не только у местных производителей, но и у наших крупных инвесторов. Надеемся в будущем расширить рынок экспортной торговли — не только в сфере АПК, но и в промышленности, которая у нас сейчас начала крепко становиться на ноги. А нацпроекты нам эту задачу значительно упростили», — подчеркнул Глава Ингушетии.

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