В Ингушетии подозреваемому в двойном убийстве утяжелили обвинение

«В отношении задержанного мужчины по факту незаконного приобретения и ношения автомата АКС-74 калибра 5,45 мм, с использованием которого совершено убийство двух братьев 30 апреля 2022 г. в селе Мужичи, заведено дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ», — сказал собеседник.

Как отметил источник, фигурант нового дела содержится в СИЗО в Карабулаке как обвиняемый по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).

Ранее наше издание сообщало о задержании двух братьев по подозрению в убийстве односельчан 30 апреля минувшего года в предгорном селе. Один пришел в полицию с повинной, второго задержали в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

Оба фигуранта водворены в ИВС. Стражи правопорядка вели поиск отца задержанных, который, по версии правоохранителей, также участвовал в вооруженном конфликте с соседями.

По данным СУ СКР, 30 апреля минувшего года примерно в 19:40 на окраине села Мужичи недалеко от реки Асса были обнаружены тела 35- и 36-летнего местных жителей с огнестрельными ранениями в области головы и туловища. На месте инцидента найдены гильзы калибра 5,45 мм, автомобили «УАЗ» и «Нива».

Подозреваемыми в деле стали трое. По факту двойного убийства возбудили дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК России.

Расследование конфликта в ингушской прокуратуре поставили на особый контроль.