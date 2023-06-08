Благоустройство

В Ингушетии подвели итоги голосования по выбору объектов благоустройства в 2024 году

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В Ингушетии подвели итоги онлайн-голосования по выбору общественных пространств для благоустройства в 2024 году.

«В сравнении с прошлым годом количество голосовавших увеличилось на 2,5 тыс. человек. Всего за полтора месяца голосования в нем успели принять участие 55 422 тыс. человека, что на 4,57% превысило плановый показатель», — отметил в своем Телеграм-канале Глава региона Махмуд-Али Калиматов.

«Приятно, что люди так вовлечены в решение общественных вопросов. Благоустройство городской среды важная для всех тема и в первую очередь она затрагивает самих жителей городов. Они должны выбирать, каким быть их улицам, паркам, скверам», — подчеркнул руководитель субъекта.

Он поблагодарил волонтеров, которые взяли на себя большую часть работы по голосованию. Их помощь людям оказалась решающей. «Ребята не только помогали проголосовать, но и разъясняли жителям значение этого мероприятия и их роль в нем», — добавил Калиматов.

Напомни, на обсуждение было вынесено 53 общественные территории в 9 муниципальных образований. Выбрать предстояло 39.

Благоустройство общественных территорий-победителей начнется весной 2024 года. В результате в городах и районах региона обновятся улицы, парки и скверы.

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