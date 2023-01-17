В Ингушетии подвели итоги первого Северо-Кавказского кинофестиваля «Объектив живых историй»

Программа кинофестиваля началась с показов короткометражных фильмов и социальных роликов, освещающих права человека. Затем, пока члены жюри обсуждали конкурсные работы, перед зрителями выступили артисты ингушской и чеченской эстрады.

В итоге жюри определило двух победителей в номинации «Короткометражный фильм». Ими стали молодой режиссер из Ингушетии Муслим Сагов, темой работы которого стал земельный конфликт, и представитель Узбекистана Элдор Кудратиллаев, показавший жизнь людей с ОВЗ, которые не озлобились.

Победителем в номинации «Социальный ролик» стала Милена Ончукова из Казахстана. Главная проблема, затронутая автором, — буллинг и агрессия со стороны общества и родителей.

Награды победителям на тожественной церемонии вручила председатель представительства Союза кинематографистов России в Ингушетии Мадина Дзортова.

По словам организаторов, северокавказское мероприятие неожиданно стало международным, и они выразили надежду, что фестиваль и впредь будет собирать на своей площадке талантливых режиссеров из разных стран и интерес к социальным темам не угаснет.

Напомним, первый Северо-Кавказский фестиваль социальных фильмов состоялся при поддержке фонда «Проектор живых историй» и ресурсного центра «Развитие». Креативный директор проекта — Илез Гатагажев.