Кинофестиваль

В Ингушетии подвели итоги первого Северо-Кавказского кинофестиваля «Объектив живых историй»

0

В Ингушетии подвели итоги Северо-Кавказского кинофестиваля «Объектив живых историй». Мероприятие прошло в Центре культурного развития города Магаса, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба учреждения.

Программа кинофестиваля началась с показов короткометражных фильмов и социальных роликов, освещающих права человека. Затем, пока члены жюри обсуждали конкурсные работы, перед зрителями выступили артисты ингушской и чеченской эстрады.

В итоге жюри определило двух победителей в номинации «Короткометражный фильм». Ими стали молодой режиссер из Ингушетии Муслим Сагов, темой работы которого стал земельный конфликт, и представитель Узбекистана Элдор Кудратиллаев, показавший жизнь людей с ОВЗ, которые не озлобились.

Победителем в номинации «Социальный ролик» стала Милена Ончукова из Казахстана. Главная проблема, затронутая автором, — буллинг и агрессия со стороны общества и родителей.

Награды победителям на тожественной церемонии вручила председатель представительства Союза кинематографистов России в Ингушетии Мадина Дзортова.

По словам организаторов, северокавказское мероприятие неожиданно стало международным, и они выразили надежду, что фестиваль и впредь будет собирать на своей площадке талантливых режиссеров из разных стран и интерес к социальным темам не угаснет.

Напомним, первый Северо-Кавказский фестиваль социальных фильмов состоялся при поддержке фонда «Проектор живых историй» и ресурсного центра «Развитие». Креативный директор проекта — Илез Гатагажев.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии наблюдается увеличение количества туристов
Школьникам Ингушетии рассказали о блокаде Ленинграда
Житель Ингушетии сдался полиции по делу о хранении арсенала боеприпасов
Проблема отсутствия качественного водоснабжения в селе Аршты Ингушетии будет решена
В музее ИЗО Ингушетии состоится открытие персональной выставки Танзилы Измайловой
Глава Назрановского района Ингушетии ушел в отставку
В УПЧ Ингушетии запустили горячую линию по вопросам пенсионной реформы
В Магасе прошёл семинар по повышению квалификации нотариусов и работников нотариальных контор
В Ингушетии дан старт реконструкции ещё одного дорожного объекта
В Ингушетии планируют запустить первую электроподстанцию для питания промышленных предприятий
Электронный орфографический словарь родного языка разработан в Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 