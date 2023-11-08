В Ингушетии подвели итоги пожароопасного сезона

Как сообщает пресс-служба Главы и правительства региона, Махмуд-Али Калиматов положительно оценил работу МЧС и Минприроды республики в этом направлении.

«Своевременный контроль и ответственный подход к работе МЧС и Минприроды дали положительный результат по природной и ландшафтной пожарной безопасности. Мы ежегодно наблюдаем, какой огромный урон наносят лесам, пахотным землям и жилым секторам сезонные пожары в других регионах России. У нас, конечно, другие масштабы и другие риски, но, тем не менее, бдительность терять нельзя», — сказал руководитель субъекта.

Всего в пожароопасный период, с 1 апреля по 31 октября, в Ингушетии произошло 119 возгораний сухой травы, против 142 за аналогичный период прошлого года.

Отмечается, что к административной ответственности привлечены три юридических и 2 должностных лица, а также 33 физических лица. Выписано 14 предупреждений и 24 штрафа на общую сумму 535 тыс. рублей.

В республике всего 16 населенных пунктов, граничащих с лесными участками. Два из них в горном районе — Джейрах и Ольгетти — находятся в зоне риска. По их противопожарному обустройству МЧС и региональным Минприроды в текущем году было спланировано и проведено ряд мероприятий. В частности, построены и реконструированы дороги противопожарного назначения, устроены минерализованные полосы и барьеры, проведены профилактические контролируемые выжигания. На эти цели направлено 22,6 млн рублей, в том числе из федерального бюджета более 11,4 млн руб.