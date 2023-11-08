Пожарная безопасность

В Ингушетии подвели итоги пожароопасного сезона

0

Благодаря заранее принятым профилактическим мерам, в текущем году, как и в прошлом, в Ингушетии не зарегистрировано природных пожаров, а количество возгораний сухой травы снизилось на 16,1%.

Как сообщает пресс-служба Главы и правительства региона, Махмуд-Али Калиматов положительно оценил работу МЧС и Минприроды республики в этом направлении.

«Своевременный контроль и ответственный подход к работе МЧС и Минприроды дали положительный результат по природной и ландшафтной пожарной безопасности. Мы ежегодно наблюдаем, какой огромный урон наносят лесам, пахотным землям и жилым секторам сезонные пожары в других регионах России. У нас, конечно, другие масштабы и другие риски, но, тем не менее, бдительность терять нельзя», — сказал руководитель субъекта.

Всего в пожароопасный период, с 1 апреля по 31 октября, в Ингушетии произошло 119 возгораний сухой травы, против 142 за аналогичный период прошлого года.

Отмечается, что к административной ответственности привлечены три юридических и 2 должностных лица, а также 33 физических лица. Выписано 14 предупреждений и 24 штрафа на общую сумму 535 тыс. рублей.

В республике всего 16 населенных пунктов, граничащих с лесными участками. Два из них в горном районе — Джейрах и Ольгетти — находятся в зоне риска. По их противопожарному обустройству МЧС и региональным Минприроды в текущем году было спланировано и проведено ряд мероприятий. В частности, построены и реконструированы дороги противопожарного назначения, устроены минерализованные полосы и барьеры, проведены профилактические контролируемые выжигания. На эти цели направлено 22,6 млн рублей, в том числе из федерального бюджета более 11,4 млн руб.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Глава Ингушетии проверил ход строительства инфекционного отделения детской республиканской больницы
Фермера в Ингушетии подозревают в присвоении 2 млн рублей из бюджета в виде гранта
В Малгобеке благоустраивают улицу протяженностью 600 метров
Прокуратура проводит проверку по факту возгорания автобуса в Ингушетии
Депутат парламента Ингушетии направил в зону СВО маскировочные сети
В Магасе прошло заседание регионального совета сторонников партии «Единая Россия»
Минэкономразвития Ингушетии проводит семинары для предпринимателей
Ингушские гимнастки завоевали две золотые медали на соревнованиях «Горные ласточки»
Ингушский спортсмен Мухаммад-Амин Аушев завоевал «золото» на турнире по тхэквондо в Дагестане
В столице Ингушетии состоится выставка, посвященная боевым и трудовым подвигам предков
При возгорании автобуса в Ингушетии никто не пострадал

Главное

Яндекс.Метрика

 