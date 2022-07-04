В Ингушетии подвели итоги республиканского турнира по вольной борьбе

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, соревнования проходили во Дворце спорта «Магас» в Назрани. Почти 100 атлетов в 11-ти весовых категориях из всех районов республики стали участниками турнира.

На состязаниях присутствовали министр спорта региона Али Дошхоклоев, руководитель Миннаца Ваха Беков, председатель республиканского отделения Российского союза ветеранов в Ингушетии Магомед Гелисханов, призер Олимпийских игр Калой Картоев, представители ветеранских сообществ, представляющие различные субъекты Российской Федерации, представители министерств и ведомств республики и другие.

В рамках церемонии открытия соревнований прошла презентация электронной книги «Страна победителей» и вручение ценных подарков инвалидам первой группы и ветеранам боевых действий. Организатором соревнований выступил Российский союз ветеранов Республики Ингушетия при поддержке Минспорта РИ и регионального Миннаца.

По итогам состязаний победителями турнира стали Сапралиев Исмаил (42 кг), Баймурзиев Ибрагим (48 кг), Ильясов Абдуллах (51 кг), Чаниев Анзор (55 кг), Шакриев Акромат (60 кг), Салатов Абдул-Рохим (65 кг), Торшхоев Абдуллах (71 кг), Оздоев Расул (80 кг), Зурабов Ибрагим (92 кг), Булгучев Анзор (110 кг).