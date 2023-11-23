Фальсификация

В Ингушетии полицейские подозреваются в фальсификации дела о хранении наркотиков

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Сотрудники отдела МВД России по Назрани подозреваются в фальсификации дела о хранении наркотиков, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе управления ФСБ по республике.

Отмечается, что в рамках ранее возбужденного уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий), сотрудниками УФСБ осуществлен комплекс оперативно-разыскных мероприятий по документированию противоправной деятельности правоохранителей.

«В результате указанной противоправной деятельности были ущемлены права жителя республики, в отношении которого незаконно возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств)», — отметил собеседник издания.

По местам работы и жительства фигурантов проведены обыски, в ходе которых изъяты сфальсифицированное уголовное дело, рабочие компьютеры, мобильные телефоны, записи с камер видеонаблюдения, флеш-карты.

В настоящее время осуществляются следственные действия по установлению всех обстоятельств совершенного преступления.

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