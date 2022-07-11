В Ингушетии после вмешательства прокуратуры погашен долг перед предпринимателем в 30 млн руб.
Прокуратура добилась устранения задолженности по госконтракту на 30 млн руб. перед подрядчиком, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе надзорного ведомства в понедельник.
«Установлено, что министерством строительства и ЖКХ республики был заключен госконтракт с обществом с ограниченной ответственностью на строительство инженерной инфраструктуры для объектов социальной сферы», — сказал представитель региональной прокуратуры.
По его данным, обязательства по контракту организация выполнила в полном объеме.
Несмотря на это, оплата со стороны госучреждения в оговоренные сроки не была произведена. Задолженность перед предпринимателем составляла 30 млн рублей.
Прокуратура внесла в правительство республики представление. В результате долги перед предпринимателем погашены.