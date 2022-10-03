В Ингушетии построят реабилитационный центр для инвалидов на 250 мест
До 2024 года в Ингушетии планируется построить реабилитационный центр для инвалидов на 250 мест в сельском поселении Али-Юрт Назрановского района, а также комплексные центры социального обслуживания граждан пожилого возраста и людей с ОВЗ в городах Карабулаке, Назрани, Малгобеке, Сунже и селе Экажево.
Об этом сообщает пресс-служба министерства труда, занятости и социального развития республики.
Отмечается, что забота о пожилых людях и создание для них условий — приоритетное направление в деятельности властей региона. Сегодня многие люди пожилого возраста могут отдохнуть, не выезжая из Ингушетии, для этого был построен дополнительный корпус на территории санаторно-курортного комплекса «Дом ветеранов» в сельском поселении Сурхахи Назрановского района, что позволило увеличить коечный фонд на 80 мест и в 2,5 раза повысить количество одновременно получающих лечение тыловиков, ветеранов труда и военной службы.
Вместе с тем Минтруд уделяет особое внимание и людям пожилого возраста, которым всегда необходима помощь социального работника.
Так, ежедневно социальные услуги с выездом на дом получают более 800 человек, для них доступна и помощь в быту, сопровождение до медицинских учреждений, а чаще всего бывает достаточно и простого общения, в котором особо нуждаются старики.