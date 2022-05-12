В Ингушетии повышают надежность электроснабжения 9 тыс. городских и сельских жителей

Питающий центр помимо порядка девяти тысяч жителей города Карабулака и сельского поселения Яндаре обеспечивает электроснабжение восьми социально значимых учреждений. В их числе — Магасский центр организации воздушного движения филиала «Аэронавигация Юга», школа, детский сад, насосная станция, объекты «Ингушнефти», здравоохранения и правопорядка, сообщает пресс-служба компании.

«Сейчас в энергетике — горячая пора: буквально каждый день расписан по минутам — нужно успеть проверить и подготовить объекты к прохождению максимума нагрузок в осенне-зимний период. От того, как мы проведем ремонтную кампанию в республике, будет зависеть стабильность энергоснабжения нескольких сотен тысяч человек, системообразующих и социально значимых учреждений. А доверие в отрасли принято только оправдывать», — отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Ислам Гандалоев.