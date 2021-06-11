В Ингушетии появились муниципальные центры по обработке обращения граждан в соцсетях

«Центры будут выявлять источники проблем на местном уровне, разрабатывать дорожные карты по их устранению, а также создавать механизмы ускоренного решения типичных вопросов», — рассказали в пресс-службе.

По его словам, в церемонии открытия МЦУ в столице республики Магасе приняли участие руководитель администрации Главы и правительства региона Джамбулат Оздоев и и. о. первого вице-премьера Магомед Евлоев.

«Создание муниципальных центров управления существенно ускорит работу органов власти на местах. Решение о создании МЦУ обусловлено большим количеством сообщений граждан, требующих незамедлительных решений со стороны муниципальных администраций. В связи с этим, руководством республики совместно с ЦУР Ингушетии принято решение о создании подобных центров в каждом муниципалитете», — отметил Оздоев.

Как сообщил руководитель ЦУР Магомед Мальсагов, с момента открытия специалисты обработали более 2 тысяч сообщений от жителей республики. Большинство из них касались состояния дорог, вопросов ЖКХ и благоустройства городов и сельских поселений.

«Мы наработали практическую базу для оперативного решения самых неоднозначных вопросов. Специалисты ЦУР Ингушетии готовы помочь нашим начинающим коллегам из муниципальных центров управления для быстрого и качественного старта», — завил Мальсагов.

В ходе церемонии Евлоев выразил уверенность, что муниципальные центры управления помогут вывести работу органов власти и диалог с жителями Ингушетии на новый уровень.

Ранее сообщалось, что Центр управления регионом республики открыт в конце ноября 2020 года. Его основной задачей является анализ обращений и сообщений, которые поступают от жителей в различные ведомства и госучреждения через традиционные каналы, социальные сети, а также через платформу обратной связи.

Эти меры направлены на формирование картины проблем по каждой отрасли и территории и повышение эффективности органов власти в решении вопросов в рамках своих компетенций.