В Ингушетии при столкновении автомобиля с дорожным ограждением пострадал водитель

Отмечается, что водитель автомобиля не справился с управлением. Он на машине скорой помощи доставлен в травматологическое отделение Ингушской республиканской клинической больницы.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Для ликвидации последствий автоаварии привлекались силы и средства ПСО «Эрши» — три человека и одна единицы техники.