ДТП

В Ингушетии при столкновении автомобиля с дорожным ограждением пострадал водитель

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При столкновении ВАЗ-21009 с дорожным ограждением на перекрестке кругового движения «Магас-Назрань» пострадал один человек, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе чрезвычайного ведомства по республике.

Отмечается, что водитель автомобиля не справился с управлением. Он на машине скорой помощи доставлен в травматологическое отделение Ингушской республиканской клинической больницы.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Для ликвидации последствий автоаварии привлекались силы и средства ПСО «Эрши» — три человека и одна единицы техники.

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