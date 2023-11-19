В Ингушетии при столкновении автомобиля с дорожным ограждением пострадал водитель
При столкновении ВАЗ-21009 с дорожным ограждением на перекрестке кругового движения «Магас-Назрань» пострадал один человек, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе чрезвычайного ведомства по республике.
Отмечается, что водитель автомобиля не справился с управлением. Он на машине скорой помощи доставлен в травматологическое отделение Ингушской республиканской клинической больницы.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Для ликвидации последствий автоаварии привлекались силы и средства ПСО «Эрши» — три человека и одна единицы техники.