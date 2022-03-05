Безопасность

В Ингушетии приостановлена деятельность опасной газозаправочной станции

0

Судебные приставы Сунженского районного отделения УФССП по Ингушетии приостановили деятельность опасной газозаправочной станции сроком на 45 суток из-за нарушений обязательных норм и правил в области промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Нарушения были выявлены в ходе проверки АГЗС в сельском поселении Троицкое специалистами Ростехнадзора.

Сунженский районный суд признал индивидуального предпринимателя виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.9.1 КоАП России.

Судебным приставом-исполнителем осуществлен выезд по месту нахождения объекта, в ходе которого деятельность автомобильной газозаправочной станции была приостановлена. Индивидуальный предприниматель предупрежден об административной, а также уголовной ответственности в случае незаконного возобновления работы.

На протяжении всего срока административного наказания судебными приставами будут проводиться проверки надлежащего исполнения постановления суда.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Прокуратура Ингушетии потребовала закрыть 20 сайтов по продаже водительских прав
Жителя Ингушетии уличили в продаже «аптечных» наркотиков
Против 67-летнего жителя Ингушетии возбуждено уголовное за попытку дачи взятки
Covid-19 за сутки выявлен у 67 жителей Ингушетии
В Джейрахском районе Ингушетии прошла благотворительная акция
Отделения Почты России по Ингушетии изменят график работы в связи с 8 марта
В Ингушетии стартует первенство СКФО по дзюдо среди юниоров до 23 лет
В Ингушетии оказались самые низкие доходы в стране за 2021 год
В Ингушетии заработала крупнейшая международная школа программирования KIBERone
Школьников Ингушетии приглашают принять участие в олимпиаде Группы «Россети»
Ингушские спортсмены успешно выступили на первенстве России по греко-римской борьбе среди юниоров

Главное

Яндекс.Метрика

 