В Ингушетии приостановлена деятельность опасной газозаправочной станции

Нарушения были выявлены в ходе проверки АГЗС в сельском поселении Троицкое специалистами Ростехнадзора.

Сунженский районный суд признал индивидуального предпринимателя виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.9.1 КоАП России.

Судебным приставом-исполнителем осуществлен выезд по месту нахождения объекта, в ходе которого деятельность автомобильной газозаправочной станции была приостановлена. Индивидуальный предприниматель предупрежден об административной, а также уголовной ответственности в случае незаконного возобновления работы.

На протяжении всего срока административного наказания судебными приставами будут проводиться проверки надлежащего исполнения постановления суда.