В Ингушетии приостановлена подача газа 155 абонентам с задолженностью 52 млн рублей
«Газпром межрегионгаз Назрань» с начала года направил абонентам более 11 тыс. уведомлений о предстоящем приостановлении поставки газа в связи с задолженностью, общая сумма которой составила 1 млрд 625 млн рублей. После получения уведомлений 29 абонентов полностью погасили долг на сумму 685 тыс. рублей, еще 135 заключили соглашения о его поэтапном погашении.
В текущем году 155 абонентам с общей задолженностью 52 млн рублей поставка газа приостановлена, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе компании.
«При отсутствии возможности урегулировать вопрос погашения задолженности в досудебном порядке, компания вправе не только обратиться в суд для ее принудительного взыскания, но и произвести отключение должника от системы газоснабжения. Поставщик газа добросовестно выполняет договорные обязательства по бесперебойной поставке газа и вправе рассчитывать на соблюдение потребителями своих платежных обязательств», — отметил заместитель гендиректора по реализациям газа компании ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» Ибрагим Имиев.