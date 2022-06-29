Платежи

В Ингушетии приостановлена подача газа 155 абонентам с задолженностью 52 млн рублей

0

«Газпром межрегионгаз Назрань» с начала года направил абонентам более 11 тыс. уведомлений о предстоящем приостановлении поставки газа в связи с задолженностью, общая сумма которой составила 1 млрд 625 млн рублей. После получения уведомлений 29 абонентов полностью погасили долг на сумму 685 тыс. рублей, еще 135 заключили соглашения о его поэтапном погашении.

В текущем году 155 абонентам с общей задолженностью 52 млн рублей поставка газа приостановлена, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе компании.

«При отсутствии возможности урегулировать вопрос погашения задолженности в досудебном порядке, компания вправе не только обратиться в суд для ее принудительного взыскания, но и произвести отключение должника от системы газоснабжения. Поставщик газа добросовестно выполняет договорные обязательства по бесперебойной поставке газа и вправе рассчитывать на соблюдение потребителями своих платежных обязательств», — отметил заместитель гендиректора по реализациям газа компании ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» Ибрагим Имиев.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Журналист газеты «Ингушетия» занял призовое место на медиафоруме «PRO Кавказ»
В текущем году дома в Ингушетии подрожали на более чем 12%
Минкультуры Ингушетии ведет прием заявлений студентов на получение стипендий Главы республики
В ЦУР Ингушетии состоялась встреча с руководителями пресс-служб городских и районных администраций
Житель Ингушетии подозревается в незаконном получении 3 млн руб. на закупку оборудования для переработки молока
Первенство по вольной борьбе в Ингушетии посветят ветеранам боевых действий
Пять населенных пунктов Ингушетии и две погранзаставы на 6 часов останутся без газа
УФАС по Ингушетии выявлено 96 нарушений в сфере закупок
В Миннаце Ингушетии обсудили вопросы противодействия идеологии терроризма и экстремизма
Сотрудники музея ИЗО Ингушетии награждены юбилейными медалями
Представители Ингушетии принимают участие в медиафоруме «PRO Кавказ»

Главное

Яндекс.Метрика

 