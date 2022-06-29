В Ингушетии приостановлена подача газа 155 абонентам с задолженностью 52 млн рублей

В текущем году 155 абонентам с общей задолженностью 52 млн рублей поставка газа приостановлена, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе компании.

«При отсутствии возможности урегулировать вопрос погашения задолженности в досудебном порядке, компания вправе не только обратиться в суд для ее принудительного взыскания, но и произвести отключение должника от системы газоснабжения. Поставщик газа добросовестно выполняет договорные обязательства по бесперебойной поставке газа и вправе рассчитывать на соблюдение потребителями своих платежных обязательств», — отметил заместитель гендиректора по реализациям газа компании ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» Ибрагим Имиев.