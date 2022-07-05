В Ингушетии продлены сроки приема заявок на участие в конкурсе «Лучшее подсобное хозяйство»

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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ингушетии сообщило, что прием заявок на участие в республиканском конкурсе на лучшее личное подсобное хозяйство продлен до 15 июля текущего года. Принять участие в нем может любой житель региона, ведущий своё хозяйство.

Напомним, конкурс пройдет в два этапа: с 13 июня по 15 июля принимаются документы, на втором этапе проводится оценка участников для определения победителей.

Отмечается, что заявки принимаются органами местного самоуправления в письменном виде с приложением фото- или видеоматериалов.

Для участия в первом этапе конкурса граждане представляют в администрацию анкету, согласованную с властями сельского поселения или городского округа, с приложением следующих документов:

1. Характеристика личного подсобного хозяйства (в произвольной форме) с приложением фото и видео;

2. Выписка из похозяйственной книги, полученная не позднее 12 месяцев с даты подачи анкеты на конкурс;

3. Копия документа, подтверждающего наличие земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, зарегистрированного и оформленного в установленном порядке;

4. Справка о составе семьи, полученная в администрации муниципального образования.

Участники конкурса не менее чем за 5 дней до истечения срока приема заявок имеют право отозвать свою заявку на участие посредством предоставления соответствующего письменного обращения.

Отозванные заявки в числе заявок, представленных на участие в конкурсе, не учитываются.

Материалы, предоставленные позже срока приёма заявок, не рассматриваются.

Специальная комиссия определит лучшие из представленных хозяйств. Обладатель первого места получит 500 тысяч рублей, второго — 300 тысяч, третьего — 200 тысяч, а последующие участники — по 50 тысяч рублей.

Телефон для справок: 8 (8732)22-16-59.

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