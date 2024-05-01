В Малгобекском районе Ингушетии ожидается высокая пожароопасность 

Отмечается, что при высокой пожарной опасности запрещено разводить костры в лесу или на приусадебном участке, поскольку искры или продвижение даже небольшого огонька по подстилке легко могут вызвать возгорание, которое быстро распространится по траве или деревьям.

«Будьте внимательны и осторожны», — призвали в чрезвычайном ведомстве.

Напомним, что в 2023 году пожароопасный сезон стартовал в республике 19 марта и завершился в конце ноября. За этот период ни одного лесного пожара зарегистрировано не было.