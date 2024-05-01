В школе Ингушетии открыли «Парту Героя» в честь участника СВО Адама Хамхоева

Отставной полицейский отметил, что благодаря проекту «Парта Героя» школьники в доступной форме узнают о земляках, проявивших личное мужество.

Адам Ерахович Хамхоев после окончания Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Василия Маргелова служил в 31-й отдельной гвардейской штурмовой бригаде ордена Кутузова 2-й степени.

19 мая 2022 года в ходе наступательной операции на Северодонецком направлении гвардии капитан был тяжело ранен, но отказался от эвакуации. Командир не оставил своих боевых товарищей и весь следующий день продолжал командовать ротой на передовой.

Адам Хамхоев скончался от полученного ранения через два дня. 27 июня 2022 года указом Президента России ему присвоено звание «Герой Российской Федерации» (посмертно).