В Ингушетии проходит конкурс на создание эскиза памятника Идрису Зязикову

Как сообщили в пресс-службе ведомства, принять участие в конкурсе могут профессиональные и самодеятельные скульпторы, художники, архитекторы независимо от их места проживания. Участником проекта может быть как один человек, так и творческий коллектив.

Заявки на участие в конкурсе и эскизы памятника с сопроводительными записками, где отражены описание идеи, краткое представление автора или авторского коллектива, принимаются до 23 января 2024 года по адресу: г. Магас, пр-т И. Зязикова, 16А (Министерство культуры Ингушетии), а также их можно прислать на электронную почту oomkri@mail. ru.

Заявки будут рассмотрены с 26 по 28 января, а с 29 по 30 января 2024 года состоится подведение итогов.

Как отметили в Минкультуры, полная информация о конкурсе и анкета для заполнения размещены на сайте https://mincultri. ru/объявляется-республиканский-конкур-2/.

Идрис Бейсултанович Зязиков — один из основателей ингушской государственности, активный участник создания 7 июля 1924 года Ингушской автономной области и её первый руководитель. В этой должности он работал до 3 сентября 1929 года.

В 1930 году во время учёбы на курсах марксизма-ленинизма в Москве Идрис Зязиков был арестован. Его обвинили в «моральной и политической подготовке» убийства его преемника Черноглаза. 11 июня 1932 года Верховным судом РСФСР он был приговорён к расстрелу, который позже благодаря личному вмешательству Григория Орджоникидзе и Анастаса Микояна заменили на 10 лет лишения свободы. До апреля 1934 года Зязиков находится в лагерях НКВД Коми АССР. В 1935 году его освобождают, но в октябре 1937 года за участие в движении по сохранению ингушами Владикавказа как столицы Ингушской АО был вновь арестован в Москве вместе с супругой Жанеттой Ярычевной. 5 июля 1938 года он умер в тюрьме НКВД в Грозном.