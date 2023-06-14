В Ингушетии произошло ДТП с участием пассажирской «Газели»

Как сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства по региону, сообщение об автоаварии поступило в дежурную смену ГУ МЧС в 17:44 мск. По улице Осканова населенного пункта столкнулись «ВАЗ-21115» и микроавтобус.

По предварительным данным детей среди пострадавших нет. Информация уточняется.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.