ДТП

В Ингушетии произошло ДТП с участием пассажирской «Газели»

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В сельском поселении Плиево Назрановского района республики в среду вечером произошло ДТП с участием пассажирской «Газели», есть пострадавшие.

Как сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства по региону, сообщение об автоаварии поступило в дежурную смену ГУ МЧС в 17:44 мск. По улице Осканова населенного пункта столкнулись «ВАЗ-21115» и микроавтобус.

По предварительным данным детей среди пострадавших нет. Информация уточняется.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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