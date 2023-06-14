В Ингушетии произошло ДТП с участием пассажирской «Газели»
В сельском поселении Плиево Назрановского района республики в среду вечером произошло ДТП с участием пассажирской «Газели», есть пострадавшие.
Как сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства по региону, сообщение об автоаварии поступило в дежурную смену ГУ МЧС в 17:44 мск. По улице Осканова населенного пункта столкнулись «ВАЗ-21115» и микроавтобус.
По предварительным данным детей среди пострадавших нет. Информация уточняется.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.