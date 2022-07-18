Землетрясение

В Ингушетии произошло землетрясение магнитудой 4,1

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В Сунженском районе Ингушетии днем в понедельник произошло землетрясение магнитудой 4,1 балла на поверхности.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону со ссылкой на Северо-Осетинский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.

Отмечается, что на территории республики подземные толчки не ощущались. В чрезвычайное ведомство от жителей региона звонков не поступало.

Погибших и пострадавших нет. Разрушений также не наблюдается. Все службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

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