В Ингушетии произошло землетрясение магнитудой 4,1
В Сунженском районе Ингушетии днем в понедельник произошло землетрясение магнитудой 4,1 балла на поверхности.
Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону со ссылкой на Северо-Осетинский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.
Отмечается, что на территории республики подземные толчки не ощущались. В чрезвычайное ведомство от жителей региона звонков не поступало.
Погибших и пострадавших нет. Разрушений также не наблюдается. Все службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.