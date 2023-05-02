В Ингушетии прошел конкурс юных инспекторов «Безопасное колесо»

Как сообщили в Минобрнауки Ингушетии, в мероприятии принимали участие следующие общеобразовательные учреждения: школа № 2 г. Малгобека, школа № 2 г. Сунжи, школа № 14 г. Назрани, школа с. п. Али-Юрт, школа № 4 с. п. Экажево, школа № 3 с. п. Нестеровское, школа № 2 г. Магаса, центр образования г. Магаса, школа с. п. Джейрах.

Турнир проходил по следующим номинациям: «фигурное вождение велосипеда», «знание правил дорожного движения», «оказание первой медицинской помощи» и «основы безопасности жизнедеятельности».

По итогам состязаний первое место поделили две команды — это школа № 2 г. Малгобека и школа № 2 г. Сунжи. Победители поедут на Всероссийский конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо».