ММА

В Ингушетии прошел открытый турнир по ММА

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В Ингушетии прошел открытый турнир по смешанному боевому единоборству, приуроченный к 242-летию г. Назрани.

Мэр города Урусхан Евлоев вместе с главой Насыр-Кортского административного округа пришел поболеть за спортсменов. MMA — это один из самых популярных и любимых видов спорта молодежи в республике.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации Назрани, турнир прошел в стенах ФОКа вольной борьбы. Соревнования собрали бойцов всех возрастов — от 8 до 19 лет в различных весовых категориях.
Отмечается, что глава города Урусхан Евлоев пообщался с президентом Федерации ММА Вахой Шанхоевым, заместителем директора Дворца спорта «Магас» Тимуром Дзортовым, он интересовался дальнейшими планами по развитию боевого искусства в республике и пообещал по возможности оказывать содействие в его развитии.

«Очень важно прививать детям правильные ценности с детства, и спорт в этом отношении очень позитивно во всех смыслах влияет на развитие личности. Не остается времени на дурные привычки, есть возможность выпустить скопившуюся энергию и направить ее в правильное русло. Благодарю за внимание к детям», — подчеркнул мэр.

 

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