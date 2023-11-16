В Ингушетии прошло награждение сотрудников ОМОНа

По словам собеседника издания, награждение проходило в рамках мероприятия, посвященного памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников республиканского ОМОНа. Посетили его ветераны боевых действие, депутаты, а также президент Всероссийского союза ветеранов СВО Олег Панчурин и его заместитель Сергей Межецкий.

«Благодарю всех за то, что пришли сегодня. Почтим же память сотрудников ОМОНа и военных в зоне СВО, которые пожертвовали самым дорогим — своими жизнями ради нашей безопасности и мирного неба над головой», — обратился к присутствующим Олег Панчурин.

В завершение встречи президент союза ветеранов СВО вручил ветеранам отряда особого назначения памятные медали и благодарственные письма.

Отмечается, что, помимо ветеранов, медалями «Герой гуманитарной миссии» наградили двух министров республики, а именно руководителя Минсельхоза Магамеда Гагиева и министра здравоохранения Зарему Антошкиеву. Этой наградой отмечаются те, кто принимает наиболее активное участие в гуманитарных акциях.

Напомним, что ранее Глава субъекта провел рабочую встречу с президентом Всероссийского союза ветеранов СВО и его заместителем, в ходе которой Олег Панчурин также вручил Махмуд-Али Калиматову медаль «Герой гуманитарной миссии».