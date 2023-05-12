В Ингушетии проведут масштабную реконструкцию Мемориала памяти жертв осени 1992 года

«Здесь похоронено более 600 человек. Для ингушей это священное место, и оно должно во всем соответствовать своей роли и предназначению», — считает Глава.

По его словам, работы предстоит много. «Капитально преобразим комнату для омовения, хозяйственные помещения, мечеть, построим дополнительные помещения для хранения хозяйственного инвентаря, благоустроим двор кладбища и прилегающую к нему территорию, установим очистные сооружения, наладим все инженерные коммуникации», — отметил Калиматов.

Кроме того, планируется установить в центральной части Мемориала видеоэкран, который позволит посетителям подробно ознакомиться с историей создания мемориального кладбища и узнать о людях, которые здесь похоронены.

«В прошлом году на средства Национального фонда развития региона здесь был проведен косметический ремонт. А в этом году мы запланировали полную реконструкцию и благоустройство Мемориала. Свою помощь в этом важном для всех нас деле предложил основатель благотворительного фонда «Сафмар» Микаил Гуцериев, который профинансирует все предстоящие масштабные работы», — сообщил руководитель региона.

«Но это еще не все. В республике будут облагорожены все родовые кладбища. Эта работа продлится до 2025 года, и на эти цели благотворительный фонд «Сафмар» направит более 2 млрд рублей. Уважение к тем, кто покинул этот мир, заложено в культуре и традициях ингушей. И наш долг сохранять такое отношение к усопшим», — добавил Калиматов.

Напомним, на мемориальном кладбище «ГIоазота-кашамаш» похоронены жертвы конфликта осени 1992 года в Пригородном районе и городе Владикавказе, в результате которого сотни ингушей погибли, другие (десятки тысяч) вынуждены были покинуть места постоянного проживания.