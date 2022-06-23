В Ингушетии проведут спортивные мероприятия под лозунгом «Мы выбираем жизнь»
В период с 25 по 26 июня текущего года в Ингушетии региональное министерство спорта проведет комплекс мероприятий под лозунгом «Мы выбираем жизнь», посвященных Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.
25 июня во дворце спорта «Магас» будет проведен республиканский турнир по волейболу среди взрослых. В это же время на стадионе школы-лицея в Назрани пройдут соревнования по футболу среди детей.
26 июня на арене дворца спорта «Магас» свою ловкость, быстроту, выносливость и командный дух продемонстрируют участники регионального турнира по баскетболу среди юниоров.
Как сообщили газете «Ингушетия» в Минспорта региона, при проведении турниров, приуроченных ко Дню борьбы с наркоманией, в первую очередь ставится цель привлечения молодежи к спорту и здоровому образу жизни, а также выражение своего небезразличного отношения к проблеме наркомании и распространения наркотиков.