Турнир

В Ингушетии проведут спортивные мероприятия под лозунгом «Мы выбираем жизнь»

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В период с 25 по 26 июня текущего года в Ингушетии региональное министерство спорта проведет комплекс мероприятий под лозунгом «Мы выбираем жизнь», посвященных Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

25 июня во дворце спорта «Магас» будет проведен республиканский турнир по волейболу среди взрослых. В это же время на стадионе школы-лицея в Назрани пройдут соревнования по футболу среди детей.

26 июня на арене дворца спорта «Магас» свою ловкость, быстроту, выносливость и командный дух продемонстрируют участники регионального турнира по баскетболу среди юниоров.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минспорта региона, при проведении турниров, приуроченных ко Дню борьбы с наркоманией, в первую очередь ставится цель привлечения молодежи к спорту и здоровому образу жизни, а также выражение своего небезразличного отношения к проблеме наркомании и распространения наркотиков.

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