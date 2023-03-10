В Ингушетии провели акцию «СМИ против энерговоров»

Специалисты Назрановского участка городских электрических сетей и корреспонденты НТРК «Ингушетия» провели совместный рейд для выявления и пресечения фактов незаконного использования энергоресурса и взысканию задолженности по платежам в городе Назрани, сообщает пресс-служба компании.

Участники акции посетили улицу Албогачиева. Аудит на участке длился более трех часов и принес весомые результаты: общий сбор платежей составил порядка 120 тысяч рублей, с двумя абонентами достигнута договоренность о реструктуризации задолженности.

«СМИ против энерговоров» — проект, призванный повысить культуру добросовестного энергопотребления, обратить внимание на необходимость ее своевременной оплаты, пресечь незаконное потребление энергоресурса. Усиливая контрольные мероприятия как один из самых эффективных механизмов воздействия на нарушителей, энергетики, прежде всего, защищают интересы ответственных абонентов. Таким образом, предприятие возвращает в отрасль средства, предназначенные для обеспечения энергетической безопасности региона«, — отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Рамазан Таршхоев.

Обязательная часть рейдовых мероприятий — разъяснительная работа. В ходе проверки специалисты рассказали жителям о правилах пользования электроэнергией, предоставления льгот на оплату услуги, проконсультировали по вопросам экономного использования энергоресурса, предупредили об ответственности за несвоевременное внесение платежей, хищения и опасности поражения током в случае самовольного вмешательства в работу сетевого оборудования.

Филиал «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнрего» напоминает о важности своевременных платежей за потребленную электроэнергию (до десятого числа месяца, следующего за расчетным). Оплату счетов можно произвести в центрах обслуживания клиентов компании, дистанционно посредством мобильного приложения «Свет Онлайн», сервиса «Личный кабинет» на сайте компании, в любых других действующих пунктах приема платежей.

В том случае, если в силу различных обстоятельств абонент не в состоянии полностью погасить задолженность, необходимо обратиться в территориальное энергосбытовое отделение для заключения договора о реструктуризации долга.