Старты

В Ингушетии провели эстафету «Весёлые старты»

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Во Дворце спорта «Магас» имени Берда Евлоева в Назрани прошли соревнования среди детей 2010-2011 годов рождения «Веселые старты» к 30-летию Ингушетии.

Участие в эстафете приняли шесть команд, представлявших спортивные сообщества республики. Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, дети показали свою ловкость, силу, быстроту, сообразительность и умение работать в команде. «Веселые старты» обслуживали профессиональные и опытные судьи.

По итогам спортивного мероприятия были выявлены победители. Лучшей стала команда вольников, представлявшая спортивный клуб «Чингиз», второе место заняла футбольная команда «Спарта Магас», третье место у участников, представлявших Федерацию тхэквондо Ингушетии.

Отмечается, что победитель и призеры соревнований получили кубки, медали, грамоты, сладкие призы, большое удовольствие и массу впечатлений. Не остались без сладкого лакомства и другие участники турнира.

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