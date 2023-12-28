В Ингушетии провели первую экскурсию для слабослышащих и глухих граждан

Отмечается, что инициатива была направлена на популяризацию инклюзивного туризма в регионе и создание условий для комфортного и доступного отдыха людей с особыми потребностями. В джип-туре приняли участие представители Комтуризма Ингушетии, региональных отделений Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» из Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Дагестана, студенты Назрановского колледжа сервиса и быта.

На это событие отреагировал Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов: «Организаторам удалось рассказать о красоте нашего края тем, кто лишен дара слышать. Радует, что все получилось, и у участников остались самые приятные впечатления от этой поездки и от общения друг с другом. Однозначно такие экскурсии проводить нужно. Жителям региона и нашим гостям мы можем давать возможность, чтобы всем, кому интересно, могли узнать историю Ингушетии, увидеть ее красоты, несмотря на особенности здоровья. Это и дополнительная возможность реализовать себя в профессии гида и экскурсовода людей с ОВЗ. Мы будем помогать им в этом».

По словам руководителя ЦОПП республики Юнуса Ахильгова, выездной турмаршрут стал успешным шагом в развитии инклюзивного туризма в Ингушетии. Мероприятие привлекло внимание общественности к вопросам создания доступной среды для людей с особыми потребностями и способствовало формированию позитивного отношения к инклюзивному туризму.

«Это первый проект в СКФО такого масштаба и направления. В турпоездке все было продумано до мелочей, начиная от транспорта и размещения до программы экскурсии. Самое важное это то, что тур был адаптирован для слабослышащих людей. На протяжении всей поездки нас сопровождал переводчик русского жестового языка. Экскурсия оказалась очень информативной и увлекательной», — поделился с газетой «Ингушетия» представитель регионального отделения Всероссийского общества глухих в Республике Дагестан Асхаб Госенакаев.

Завершающим этапом мероприятия стало заключение соглашений между организациями — участниками турмаршрута о содействии в продолжении проекта.