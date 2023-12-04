В Ингушетии провели первый марафон «Тропа мужества Z» среди команд регионов СКФО

Как сообщили газете «Ингушетия» в молодежном ведомстве республики, мероприятие было организовано в рамках реализации проекта «Тропа мужества Z». Отмечается, что проект победил на Всероссийском грантовом конкурсе среди физических лиц Федерального агентства по делам молодежи. Руководитель — Магомед Барханоев.

Марафон «Тропа мужества Z» включает в себя комплекс мероприятий, проводимых с участием команд СКФО: соревновательное преодоление полосы препятствий на расстояние до 3 км с более 9 сооружениями, состязания по разборке-сборке автомата, турнир по силовым видам спорта, экскурсия в музей боевой славы г. Малгобека, участие в лекционных занятиях и просмотр фильма, овладение навыками основ выживания и оказания первой медицинской помощи, встреча команд с ветераном боевых действий и др.

«Посильную помощь и поддержку нам оказали генеральный спонсор и партнер марафона — сеть заправочных станций M-G1, а также Министерство спорта Ингушетии, спортивно-тренировочный комплекс «Мужичи» и Комитет по делам молодежи республики», — подчеркнул Магомед Барханоев.