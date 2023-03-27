В Ингушетии проверили условия адаптации детей, прибывших в республику из Ближнего Востока
В четвёртой общеобразовательной школе с. п. Плиево состоялась встреча с детьми, прибывшими в республику из стран Ближнего Востока.
По информации администрации Назрановского района, рабочая группа проверила, как проходит их обучение и как прошла адаптация в новой школе.
Рабочую группу возглавлял начальник отдела АТД администрации района совместно с главным специалистом своего отдела и представителем местной власти.
Сообщается, что ранее сотрудниками АТД были проведены аналогичные выезды и в другие школы района.