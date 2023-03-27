В Ингушетии проверили условия адаптации детей, прибывших в республику из Ближнего Востока

По информации администрации Назрановского района, рабочая группа проверила, как проходит их обучение и как прошла адаптация в новой школе.

Рабочую группу возглавлял начальник отдела АТД администрации района совместно с главным специалистом своего отдела и представителем местной власти.

Сообщается, что ранее сотрудниками АТД были проведены аналогичные выезды и в другие школы района.