В Ингушетии проверили условия адаптации детей, прибывших в республику из Ближнего Востока

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В четвёртой общеобразовательной школе с. п. Плиево состоялась встреча с детьми, прибывшими в республику из стран Ближнего Востока.

По информации администрации Назрановского района, рабочая группа проверила, как проходит их обучение и как прошла адаптация в новой школе.

Рабочую группу возглавлял начальник отдела АТД администрации района совместно с главным специалистом своего отдела и представителем местной власти.

Сообщается, что ранее сотрудниками АТД были проведены аналогичные выезды и в другие школы района.

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