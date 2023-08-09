Спорт

В Ингушетии проводят сборы для борцов вольного стиля из подшефного района Запорожской области

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Спортсмены из Токмакского района Запорожской области прибыли в Ингушетию на две недели и разместились на территории республиканского спортивно-тренировочного центра «Мужичи» в предгорной зоне.

По информации Минспорта региона, гости, в первую очередь, обеспечены пятиразовым питанием, медицинским обслуживанием и безопасностью.

Также для борцов запланировано проведение культурных, досуговых, развлекательных мероприятий, включая экскурсии по горной Ингушетии.

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