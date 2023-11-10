В Ингушетии пройдет конкурс на лучшего волонтера года

Отмечается, что в рамках первой республиканской премии в области социально-общественной деятельности и волонтерства «Доброволец года» пройдет конкурс в номинации «Доброволец года. Призёр зрительских симпатий».

«Если считаешь, что именно ты достоин звания лучшего добровольца, то смело подавай заявку на участие. Для этого требуется лишь подать заявку по ссылке: https://forms. yandex. ru/u/654be07443f74f22578809e2/. Мы разместим ваше портфолио в нашем Телеграм-канале», — обратились в молодежном ведомстве региона.

Победитель будет выбран путем голосования. Выиграет тот, кто наберет больше всего лайков. Конкурс будет проводиться с 15 ноября по 5 декабря. Сбор заявок продлится с 9 по 15 ноября.