Ярмарка

В Ингушетии пройдет очередная масштабная ярмарка мастеров

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В городе Назрани 29-31 июля пройдет очередная масштабная «Инклюзивная ярмарка мастеров», организованная гончарной мастерской «Малх» и Ингушской региональной организацией Всероссийского общества слепых.

На ярмарке будут представлены изделия ребят с ограниченными возможностями здоровья и представителей мастерской «Малх», а также другие различные предметы ремесленников со всей республики.

Ярмарка приурочена к 30-летию Ингушской региональной организации Всероссийского общества слепых. Участие для людей с ОВЗ бесплатное.

«Если вы ремесленник и желаете участвовать, напишите нам и пришлите фото нескольких ваших работ на номер What’s app 89888188190», — обращаются к жителям республики организаторы.

Мероприятие состоится по адресу: Назрань, район старой автостанции (1 этаж, под магазином «Фикспрайс»). Начало ярмарки в 11 часов.

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