В Ингушетии пройдет очередная масштабная ярмарка мастеров
В городе Назрани 29-31 июля пройдет очередная масштабная «Инклюзивная ярмарка мастеров», организованная гончарной мастерской «Малх» и Ингушской региональной организацией Всероссийского общества слепых.
На ярмарке будут представлены изделия ребят с ограниченными возможностями здоровья и представителей мастерской «Малх», а также другие различные предметы ремесленников со всей республики.
Ярмарка приурочена к 30-летию Ингушской региональной организации Всероссийского общества слепых. Участие для людей с ОВЗ бесплатное.
«Если вы ремесленник и желаете участвовать, напишите нам и пришлите фото нескольких ваших работ на номер What’s app 89888188190», — обращаются к жителям республики организаторы.
Мероприятие состоится по адресу: Назрань, район старой автостанции (1 этаж, под магазином «Фикспрайс»). Начало ярмарки в 11 часов.