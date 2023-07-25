В Ингушетии пройдет очередная масштабная ярмарка мастеров

На ярмарке будут представлены изделия ребят с ограниченными возможностями здоровья и представителей мастерской «Малх», а также другие различные предметы ремесленников со всей республики.

Ярмарка приурочена к 30-летию Ингушской региональной организации Всероссийского общества слепых. Участие для людей с ОВЗ бесплатное.

«Если вы ремесленник и желаете участвовать, напишите нам и пришлите фото нескольких ваших работ на номер What’s app 89888188190», — обращаются к жителям республики организаторы.

Мероприятие состоится по адресу: Назрань, район старой автостанции (1 этаж, под магазином «Фикспрайс»). Начало ярмарки в 11 часов.