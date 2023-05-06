Турнир

В Ингушетии пройдет турнир памяти чемпиона Европы по дзюдо Магомеда Парчиева

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В Назрани во дворце спорта «Магас» имени Берда Евлоева 13-14 мая состоятся Всероссийские соревнования по дзюдо среди мужчин памяти мастера спорта международного класса, двукратного чемпиона СССР, чемпиона Европы Магомеда Парчиева.

Как сообщаете в Telegram-канале министерства спорта республики, турнир соберут лучших спортсменов из различных регионов страны. Соревнования пройдут в нескольких возрастных категориях и весовых классах. Участники будут бороться за звание чемпионов и призеров турнира, а также за право представлять Россию на международных соревнованиях.

Также состязания являются отличной возможностью для молодых спортсменов проявить свои способности и получить опыт выступлений на большой арене.

Организаторы соревнований министерство по физической культуре и спорту региона при поддержке федерации дзюдо России, дворца спорта «Магас» и финансовой помощи спортивного клуба «Чингиз».

Все желающие смогут посетить спортивный праздник и поддержать лучших дзюдоистов страны. Торжественное открытие турнира состоится 13 мая в 10:30 мск.

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