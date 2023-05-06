В Ингушетии пройдет турнир памяти чемпиона Европы по дзюдо Магомеда Парчиева

Как сообщаете в Telegram-канале министерства спорта республики, турнир соберут лучших спортсменов из различных регионов страны. Соревнования пройдут в нескольких возрастных категориях и весовых классах. Участники будут бороться за звание чемпионов и призеров турнира, а также за право представлять Россию на международных соревнованиях.

Также состязания являются отличной возможностью для молодых спортсменов проявить свои способности и получить опыт выступлений на большой арене.

Организаторы соревнований министерство по физической культуре и спорту региона при поддержке федерации дзюдо России, дворца спорта «Магас» и финансовой помощи спортивного клуба «Чингиз».

Все желающие смогут посетить спортивный праздник и поддержать лучших дзюдоистов страны. Торжественное открытие турнира состоится 13 мая в 10:30 мск.