В Ингушетии пройдет турнир по теннису среди незрячих

Информационным партнером проекта является республиканская общественно-политическая газета «Ингушетия».

В рамках мероприятия, которое стартует 12 сентября в 10 часов во дворце спорта «Магас» имени Берда Евлоева в Назрани, команда проекта расскажет о целях и задачах данной социальной инициативы.

«Также пройдет открытый турнир по настольному теннису среди незрячих и выставка тактильной галереи «Культура Ингушетии в 3D миниатюре». Помимо этого, будет организован мастер-класс для волонтеров по ситуативной помощи незрячим и слабовидящим. Будем рады гостям», — сказал «Ингушетии» председатель региональной организации Всероссийского общества слепых Адам Сагов.

Он сообщил номер телефона для справок: 8 (928)107-73-79. Добавил, что мероприятие проводится при поддержке министерства спорта республики.

Отметим, что Ингушская региональная организация ВОС существует с 1993 года, объединяет 520 незрячих и слабовидящих людей.