В Ингушетии пройдет турнир по теннису среди незрячих
Федерация спорта слепых Ингушетии приглашает всех желающих на презентацию проекта «Адаптивный теннис для маленьких чемпионов», поддержанный Фондом президентских грантов.
Информационным партнером проекта является республиканская общественно-политическая газета «Ингушетия».
В рамках мероприятия, которое стартует 12 сентября в 10 часов во дворце спорта «Магас» имени Берда Евлоева в Назрани, команда проекта расскажет о целях и задачах данной социальной инициативы.
«Также пройдет открытый турнир по настольному теннису среди незрячих и выставка тактильной галереи «Культура Ингушетии в 3D миниатюре». Помимо этого, будет организован мастер-класс для волонтеров по ситуативной помощи незрячим и слабовидящим. Будем рады гостям», — сказал «Ингушетии» председатель региональной организации Всероссийского общества слепых Адам Сагов.
Он сообщил номер телефона для справок: 8 (928)107-73-79. Добавил, что мероприятие проводится при поддержке министерства спорта республики.
Отметим, что Ингушская региональная организация ВОС существует с 1993 года, объединяет 520 незрячих и слабовидящих людей.