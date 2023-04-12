В Ингушетии пройдёт чемпионат по профессиональному мастерству

На базе учреждения соревнование будет проходить по двум компетенциям: «учитель начальных классов» и «дошкольное образование».

Отмечается, что на конкурсных площадках встретятся лучшие студенты колледжей, активные и готовые к покорению новых вершин юниоры, заинтересованные в высококвалифицированных кадрах работодатели и самые компетентные и справедливые эксперты. Педагогический колледж уже провёл свой внутренний отбор участников, и студенты будут представлять честь родного учебного заведения в компетенции «начальные классы».

Студенты на протяжении нескольких дней будут демонстрировать свои профессиональные навыки, а жюри оценивать их выступления в одной компетенции по 5 номинациям. Чемпионат рабочих профессий неоспоримо является важным событием в системе профессионального образования.

Площадкой проведения чемпионата «Профессионалы» педагогический колледж становится впервые. Самостоятельный путь учебное заведение начало не так давно, до этого учреждение функционировало лишь как филиал. Однако из стен этого колледжа вышел не один десяток молодых специалистов, достойно заявивших о себе в самых различных сферах.

Для педагогического колледжа большая честь быть частью этого праздника. Учреждение располагает всей необходимой для проведения материально- технической базой и уже сейчас готово принимать участников чемпионата.

Напомним, региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» пройдет с 25 по 30 апреля на разных площадках. Победители представят Ингушетию уже на всероссийском уровне, а в случае успеха и на чемпионате международного масштаба.