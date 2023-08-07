В Ингушетии, пытаясь отогнать бездомную собаку, мужчина ранил малолетнего сына

В ходе выезда следственно-оперативной группы установлено, что во двор частного дома жителя сельского поселения Сагопши Малгобекского района забежала бродячая собака и попыталась напасть на его малолетнего сына. Защищая ребенка, мужчина из травматического пистолета «МР-80-13Т», на который имел разрешение, выстрелил в пса. Пуля, попав в бетонную плиту, срикошетила и попала малышу в ногу.

Пострадавшему после оказания медицинской помощи назначено амбулаторное лечение. Правоохранители изъяли у гражданина пистолет.

В отношении стрелка составлен административный протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП России (неисполнение родителями или иными законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних), сообщает пресс-служба МВД по республике.