Память

В Ингушетии раздадут жертвенное мясо в память о погибших во время депортации народа 79 лет назад

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В Ингушетии раздадут 5 тонн жертвенного мяса в память о погибших во время депортации народа 23 февраля 1944 года в Казахстан и Киргизию. Акция пройдет по поручению Главы республики Махмуда-Али Калиматова, средства будут выделены из Национального фонда развития региона.

Помощь получат малоимущие и многодетные семьи во всех населенных пунктах республики, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе Главы и правительства субъекта.

«В эти дни мы вспоминаем всех наших родных и близких, которые стали жертвами исторической несправедливости. И в соответствии с религией мы пытаемся помощь сопроводить раздачей помощи в адрес малоимущих. Каждый год нас эти действия сплачивают, помогают сохранить единство и историческую память о трагических страницах в жизни народа», — сказал Калиматов.

Напомним, ингуши и чеченцы 23 февраля 1994 года поголовно были выселены по лживому обвинению в предательстве, в том числе и тысячи участников Великой Отечественной войны.

В 1957 году руководство СССР восстановило статус ЧИАССР, а 26 апреля 1991 года был принят исторический закон РСФСР «О реабилитации репрессированных народов», который в полной мере не реализован до сих пор.

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