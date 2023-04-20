В Ингушетии разобрали на запчасти и похитили шесть муниципальных автобусов

«Установлено, что в 2013 году мэрия Магаса в рамках муниципальных контрактов закупила шесть микроавтобусов для осуществления внутри муниципальных пассажирских перевозок. Транспортные средства администрация передала на праве оперативного управления муниципальному унитарному предприятию «УКХ г. Магас» и с 2018 г. — муниципальному казенному учреждению «ЖКХ г. Магас», — сказал сотрудник республиканской прокуратуры.

По его данным, прокурорская проверка показала, что бездействие городской администрации и упомянутых предприятий по систематическому и надлежащему контролю, учету имущества муниципалитета привело к растрате и порче микроавтобусов.

Четыре из них без дефектных актов фактически разобрали, отдельные кузовные детали и запчасти демонтировали и похитили, а местонахождение двух транспортных средств неизвестно.

Дело расследуют по ч. 3 ст. 160 УК России (присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения).