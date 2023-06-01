В Ингушетии следователи навестили воспитанников дома-интерната в День защиты детей

В пресс-службе ведомства отметили, что забота о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, защита их прав, являются одной из приоритетных задач СК России.

Следователи вместе со студентами Ингушского медицинского колледжа имени Асият Тутаевой организовали для детей праздничное мероприятие, вручили ребятам подарочные наборы. Они поблагодарили работников детского дома-интерната за их нелегкий труд, пожелав успехов, крепкого здоровья и семейного благополучия.

«Многолетняя дружба и добрая традиция по оказанию помощи детям подшефных учреждений будет продолжена сотрудниками Следственного комитета и в дальнейшем. Ведь каждый раз такие мероприятия наполнены яркими эмоциями, теплотой, заботой и вниманием», — подчеркнули в СУ СКР по региону.