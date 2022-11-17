В Ингушетии состоится очередная сельскохозяйственная ярмарка

Как нам рассказали в мэрии города, участниками ярмарки по традиции станут сельхозпредприятия, фермерские хозяйства, владельцы личных подворий, специализированные овощеводческие и садоводческие хозяйства. На торговой площадке всех посетителей ожидает широкий выбор местной продукции животноводства, овощей, хлебобулочных и продовольственных товаров, а также фрукты, мед, напитки, орехи, чай и многое другое.

У жителей и гостей региона будет возможность не только посмотреть, но и приобрести экологически чистую продукцию местных товаропроизводителей по ценам ниже рыночных.

Место проведения: Площадка напротив рынка «Магас» (район Аланских ворот)

Время проведения: 19 ноября с 09:00 до 15:00 ч.