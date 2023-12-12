В Ингушетии состоится премьера спектакля «Сон, или Картинки в цветах»

По словам собеседника издания, основная тема спектакля глубоко социальна и актуальна. Посредством своего произведения автор выражает обеспокоенность в связи с отмиранием адатов предков, разрушением института семьи в ингушском обществе, а также размышляет о влиянии демонических сил на вышеупомянутые процессы. Иными словами, в пьесе переплетаются реальный и инфернальный миры.

Отмечается, что премьерный показ состоится 20 декабря в 14 часов по адресу: Назрань, улица Асият Тутаевой, 44.

Билеты можно прибрести, позвонив по номеру +7 (988) 120-67-61 или же перейдя по ссылке https://widget.afisha.yandex.ru/w/events/469155?clientKey=fc264659-765b-41f6-b542-6631cb41abd6®ionId=1092.

Действует программа «Пушкинская карта».