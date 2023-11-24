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В Ингушетии состоялся форум молодых предпринимателей

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В столице республики прошел форум молодых предпринимателей, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального комитета по делам молодежи.

По словам собеседника издания, мероприятие было организовано с целью привлечения молодежи в предпринимательскую сферу, что в свою очередь должно поспособствовать формированию позитивного бизнес-климата в регионе. Форум собрал более 70 участников в возрасте от 14 от 25 лет.

«Школьники и студенты, посетившие мероприятие, имели возможность почерпнуть для себя много полезной информации и лицезреть примеры успешной реализации предпринимательских проектов, а также поделиться собственными бизнес-идеями», — рассказал он.

Отмечается, что в качестве спикеров были приглашены заместитель директора АНО «Мой бизнес» Люба Оздоева, представитель комитета по туризму Ингушетии Магомед Албогачиев, сотрудники ООО «Умка» и другие.

«Подобное взаимодействие способствует развитию у молодежи творческого мышления и предпринимательского потенциала», — подчеркнул представитель КДМ республики Якуб Гандалоев.

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