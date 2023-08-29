Сход

В Ингушетии состоялся сход жителей сельского поселения Галашки

0

В Ингушетии состоялся сход жителей сельского поселения Галашки, сообщили в администрации Сунженского района.

На мероприятии были обсуждены следующие актуальные вопросы: вакцинацию детей для борьбы с полиомиелитом, призыв граждан служить в армии по контракту, профилактику экстремизма, терроризма и наркомании. Также глава сельского поселения отчитался по своей работе за 2022 и 2023 годы.

Отмечается, что обсуждения прошли в конструктивном ключе, каждому была дана возможность высказаться и принять активное участие в формировании важных решений для благополучного развития села и его жителей.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Назрановском районе Ингушетии проверили жалобу на самозахват земли
Юные ингушские пловцы успешно выступили на открытом турнире в Нальчике
В МВД по Ингушетии призвали водителей и пешеходов к соблюдению ПДД 1 сентября
За семь месяцев в ДТП в Ингушетии погибло 43 человека
Горсовет победил на брейн-ринге к годовщине образования Карабулака
В Ингушетии за неделю произошло 43 пожара
Первый ДК появился в 200-летнем предгорном ингушском селе Даттых
Глава Ингушетии выразил соболезнования родным руководителя Миннаца республики
В Мариуполе откроют представительство Ингушетии для координации работы землячеств и бизнеса
В Ингушетии пройдет отборочный этап фестиваля «Белая трость»
В селе Али-Юрт Ингушетии реконструируется мусульманское кладбище

Главное

Яндекс.Метрика

 