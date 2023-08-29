В Ингушетии состоялся сход жителей сельского поселения Галашки

На мероприятии были обсуждены следующие актуальные вопросы: вакцинацию детей для борьбы с полиомиелитом, призыв граждан служить в армии по контракту, профилактику экстремизма, терроризма и наркомании. Также глава сельского поселения отчитался по своей работе за 2022 и 2023 годы.

Отмечается, что обсуждения прошли в конструктивном ключе, каждому была дана возможность высказаться и принять активное участие в формировании важных решений для благополучного развития села и его жителей.