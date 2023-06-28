В Ингушетии сотрудницу банка уличили в хищении денег клиентов

«Сотрудники полиции и региональное управление ФСБ в ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснили, что старший клиентский менеджер отдела продаж одного из финансовых учреждений в июне-июле 2020 года путем неправомерного доступа к программному обеспечению банковского обслуживания совершила операцию посредством создания платежного поручения», — сказал собеседник издания.

По данным источника издания, таким образом, по версии правоохранителей, она снимала деньги со счетов клиентов без их ведома. Силовики зафиксировали несколько эпизодов преступления.

Женщине вменяется ч. 3 ст. 272 УК России за незаконный доступ к компьютерной информации и кражу, используя свое служебное положение.