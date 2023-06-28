Мошенничество

В Ингушетии сотрудницу банка уличили в хищении денег клиентов

0

Правоохранительные органы вычислили сотрудницу финансовой организации, которую заподозрили в присвоении денежных средств клиентов, сообщил газете «Ингушетия» информированный источник.

«Сотрудники полиции и региональное управление ФСБ в ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснили, что старший клиентский менеджер отдела продаж одного из финансовых учреждений в июне-июле 2020 года путем неправомерного доступа к программному обеспечению банковского обслуживания совершила операцию посредством создания платежного поручения», — сказал собеседник издания.

По данным источника издания, таким образом, по версии правоохранителей, она снимала деньги со счетов клиентов без их ведома. Силовики зафиксировали несколько эпизодов преступления.

Женщине вменяется ч. 3 ст. 272 УК России за незаконный доступ к компьютерной информации и кражу, используя свое служебное положение.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Подозреваемый в убийстве главы ЦПЭ МВД по Ингушетии признался в содеянном
Депутат Госдумы от Ингушетии Татриев в праздник Курбан-байрам оказал помощь семьям участников СВО
Власти Ингушетии восстановят дороги, поврежденные при строительстве газопровода
Глава Ингушетии поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам
Жителям Ингушетии напоминают о необходимости своевременных платежей за электроэнергию
Минтруда Ингушетии сообщило о текущем состоянии программы социального контракта
В Ингушетии в этом году откроют более 50 школ, мостов, обновленных дорог и парков
Ингушские боксеры стали призерами международного турнира в Сочи
В Ингушетии завели дело на несовершеннолетнего за попытку сбыть наркотики
В Карабулаке Ингушетии установили баннеры с фотографией победителя конкурса «Учитель года»
В Карабулаке Ингушетии ведется благоустройство улицы Фрунзе

Главное

Яндекс.Метрика

 