В Ингушетии стартовал онлайн-флешмоб «Читаем про Героев» ко Дню памяти и скорби 22 июня

«Каждый год с наступлением 22 июня — дня, когда началась Великая Отечественная война, — у большинства из нас возникает необъяснимое чувство боли, тревоги и гордости за свой народ. Ведь эта война прошла ломаной линией по судьбам многих семей. И наша задача — это не забыть и передать подрастающему поколению, чтобы и они знали и помнили, какой ценой была завоёвана Победа», — рассказал собеседник.

Онлайн-флешмоб «Читаем про Героев» проходит в социальных сетях Минкультуры Ингушетии и подведомственных учреждений. Для участия в акции необходимо выложить у себя на странице в соцсети видеоролик, где участник читает стихотворение, посвященное герою ВОВ с хештегами #деньпамятиискорби, #читаемпроГероев.