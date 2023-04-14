В Ингушетии стартовал отбор на конкурс «Регион добрых дел»

Как сообщили в Коммолодёжи республики, эти мероприятия направлены на создание условий для устойчивого развития добровольческих инициатив, направленных на повышение качества жизни людей и способствующих росту числа граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность.

Отмечается, что конкурсный отбор предполагает несколько направлений: школьное добровольчество, студенческое добровольчество, добровольчество трудоспособного населения и «серебряное» добровольчество.

В мероприятии могут принять участие как уже зарегистрированные некоммерческие и неправительственные организации, так и в исключительных случаях участниками конкурса могут стать общественные движения, не получившие статус юридического лица, но планирующие его приобретение на момент получения субсидии. Проекты конкурсантов должны быть реализованы в течение 2024 года.

Напомним, заявки принимаются до 22 апреля текущего года на электронный адрес: socproekt06@mail. ru с пометкой «На Конкурс РДД—2023».